Рекордный объём свободных денег зафиксирован у жителей России
- РИА Новости
Об этом сообщат холдинг «Ромир».
Свободные деньги — это средства, которые остаются у среднестатистической семьи после оплаты услуг и покупки необходимых товаров.
«Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать», — объяснил причины данной тенденции президент «Ромира» Андрей Милехин.
По сравнению с маем 2019 года, количество свободных денег у россиян в июне выросло на 11,4 %.
Ранее Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона.