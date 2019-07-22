Рекордный объём свободных денег зафиксирован у жителей России

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У жителей России увеличилось количество свободных денег. В июне этот показатель обновил рекорд и составил 33 тыс. 100 рублей. Это самый высокий показатель за всё время наблюдений за исключением декабря 2018 года.
Рекордный объём свободных денег зафиксирован у жителей России
  • РИА Новости

Об этом сообщат холдинг «Ромир».

Свободные деньги — это средства, которые остаются у среднестатистической семьи после оплаты услуг и покупки необходимых товаров.

«Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных. И даже небольшой рост повседневных расходов в минувшем июне не смог эти отпускные прибавки нивелировать», — объяснил причины данной тенденции президент «Ромира» Андрей Милехин.

По сравнению с маем 2019 года, количество свободных денег у россиян в июне выросло на 11,4 %.

Ранее Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона.

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