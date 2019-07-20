В Минфине оценили решение S&P об инвестиционном рейтинге России

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В российском Минфине прокомментировали решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) сохранить кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
В Минфине оценили решение S&P об инвестиционном рейтинге России
  • РИА Новости

«Аналитики агентства сохраняют высокую оценку последовательной политики правительства, направленной на абсорбирование внешних шоков и стимулирование экономического роста», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

При этом в агентстве допустили, что могут «предпринять негативное действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России».

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