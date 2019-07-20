S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
«Мы можем предпринять негативное действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что речь идёт о возможных санкциях со стороны крупных государственных энергетических корпораций или банков.
В январе в S&P допустили улучшение рейтинга России при увеличении темпов восстановления экономики и росте ВВП.
В августе 2018 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение Fitch сохранить рейтинг России на уровне ВВВ- свидетельствует о признании устойчивости российской экономики.