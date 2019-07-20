S&P сохранило рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Мы можем предпринять негативное действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что речь идёт о возможных санкциях со стороны крупных государственных энергетических корпораций или банков.

В январе в S&P допустили улучшение рейтинга России при увеличении темпов восстановления экономики и росте ВВП.

В августе 2018 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение Fitch сохранить рейтинг России на уровне ВВВ- свидетельствует о признании устойчивости российской экономики.

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