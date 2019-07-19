Путин заявил, что серьёзно ограничивать цены на моторное топливо опасно

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Президент России Владимир Путин полагает, что серьёзно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно. Он заявил об этом во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Путин заявил, что серьёзно ограничивать цены на моторное топливо опасно
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

По мнению российского лидера, это будет тормозить развитие нефтепереработки в стране.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — цитирует его Интерфакс.

Глава государства также отметил, что рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сдерживание цен на российских АЗС продолжится после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива, не исключено, что стоимость будет повышаться не раньше сентября.

Кроме того, эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН оценил прогноз по ценам на топливо в России.

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