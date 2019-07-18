В ЦБ дали прогноз по снижению ключевой ставки
- РИА Новости
Как он заявил в интервью Bloomberg, на ближайшем заседании 26 июля ставку, вероятнее всего, снизят лишь на 25 базисных пунктов.
«Должны быть очень веские аргументы, чтобы пойти на 50 базисных пунктов», — отметил он.
14 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 7,5%.
При этом регулятор допустил возможность ещё двух понижений до конца года.
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил снижение ключевой ставки Центральным банком.
Подробнее о решении ЦБ по ставке — в материале RT.