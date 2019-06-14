ЦБ допустил возможность двух снижений ключевой ставки до конца года
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, это возможно при условии развития ситуации в соответствии с базовым сценарием регулятора.
«Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает, что возможно одно, а в принципе возможно и два понижения ставки в этом году», — сказала она.
Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых.
Подробнее о решении ЦБ — в материале RT.