ЦБ допустил возможность двух снижений ключевой ставки до конца года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о возможности ещё двух снижений ключевой ставки до конца года.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, это возможно при условии развития ситуации в соответствии с базовым сценарием регулятора.

«Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает, что возможно одно, а в принципе возможно и два понижения ставки в этом году», — сказала она.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых.

Подробнее о решении ЦБ — в материале RT.