Международный рыбопромышленный форум откроется 10 июля в Петербурге
- РИА Новости
В форуме примут участие представители 30 регионов России и гости из 25 иностранных государств.
«Форум стал удобной и актуальной площадкой для обсуждения и определения путей дальнейшей кооперации в развитии устойчивого рыболовства, технологического и научного прогресса в отрасли», — заявил замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков.
По его словам, выставка позволит узнать, чем живёт рыбная индустрия, как воплощаются амбициозные проекты.
Мероприятие продлится до 12 июля.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рассказали о соглашениях, которые планируется подписать в рамках форума «Иннопром».