Международный рыбопромышленный форум откроется 10 июля в Петербурге

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий откроются в среду, 10 июля, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов мероприятия.

В форуме примут участие представители 30 регионов России и гости из 25 иностранных государств.

«Форум стал удобной и актуальной площадкой для обсуждения и определения путей дальнейшей кооперации в развитии устойчивого рыболовства, технологического и научного прогресса в отрасли», — заявил замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков.

По его словам, выставка позволит узнать, чем живёт рыбная индустрия, как воплощаются амбициозные проекты.

Мероприятие продлится до 12 июля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области рассказали о соглашениях, которые планируется подписать в рамках форума «Иннопром».