В Курганской области рассказали о соглашениях, которые планируется подписать в рамках форума «Иннопром»
- РИА Новости
По словам Саносяна, состоялись завершающие переговоры с компанией A1 Agro Group, которая развивает бизнес в Уральском федеральном округе.
«Но основной точкой инвестиций станет Курганская область. Два проекта планируются в ТОСЭР Катайск», — отметил он.
Кроме того, Саносян рассказал о проекте по переработке рапса и производству рапсового масла, который планируется запустить в ТОСЭР в Варгашах.
«Плюс с инвестором обсуждаем развитие мясного животноводства», — добавил он.
Ранее TagilCity.ru сообщало, что Башкирия, Свердловская и Челябинская области заключили соглашение о создании Уральского промышленного кластера. Договорённости были достигнуты на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.