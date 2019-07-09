В Курганской области рассказали о соглашениях, которые планируется подписать в рамках форума «Иннопром»

Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента промышленности Андрей Саносян рассказал о соглашениях, которые врио главы региона Вадим Шумков планирует подписать в рамках форума «Иннопром». Об этом сообщает URA.RU.

По словам Саносяна, состоялись завершающие переговоры с компанией A1 Agro Group, которая развивает бизнес в Уральском федеральном округе.

«Но основной точкой инвестиций станет Курганская область. Два проекта планируются в ТОСЭР Катайск», — отметил он.

Кроме того, Саносян рассказал о проекте по переработке рапса и производству рапсового масла, который планируется запустить в ТОСЭР в Варгашах.

«Плюс с инвестором обсуждаем развитие мясного животноводства», — добавил он.

Ранее TagilCity.ru сообщало, что Башкирия, Свердловская и Челябинская области заключили соглашение о создании Уральского промышленного кластера. Договорённости были достигнуты на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.