Свердловская и Челябинская области договорились о создании промышленного кластера с Башкирией

Короткая ссылка
Башкирия, Свердловская и Челябинская области заключили соглашение о создании Уральского промышленного кластера, сообщает TagilCity.ru.
Свердловская и Челябинская области договорились о создании промышленного кластера с Башкирией
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Договорённости были достигнуты на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и. о. заместителя премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.

«Объединение сил Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов», — цитирует Куйвашева пресс-служба регионального правительства.

По его словам, в рамках кластера власти рассчитывают создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить её выход на внешние рынки.

Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заключили соглашение о развитии сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить