Свердловская и Челябинская области договорились о создании промышленного кластера с Башкирией
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- РИА Новости
Договорённости были достигнуты на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и. о. заместителя премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.
«Объединение сил Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов», — цитирует Куйвашева пресс-служба регионального правительства.
По его словам, в рамках кластера власти рассчитывают создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить её выход на внешние рынки.
Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заключили соглашение о развитии сотрудничества.