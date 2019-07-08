Свердловская и Челябинская области договорились о создании промышленного кластера с Башкирией

Башкирия, Свердловская и Челябинская области заключили соглашение о создании Уральского промышленного кластера, сообщает TagilCity.ru.

Договорённости были достигнуты на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, и. о. заместителя премьер-министра Башкирии Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин.

«Объединение сил Свердловской и Челябинской областей и Республики Башкортостан позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов», — цитирует Куйвашева пресс-служба регионального правительства.

По его словам, в рамках кластера власти рассчитывают создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить её выход на внешние рынки.

Ранее URA.RU сообщало, что врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заключили соглашение о развитии сотрудничества.