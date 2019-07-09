«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже

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«Нафтогаз» считает пересмотр решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом» одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты. Об этом говорится в проспекте украинской компании, подготовленном к выпуску еврооблигаций.
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска «Газпрома» в арбитраже
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Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ, 14 июня «Газпром» передал в арбитраж уточнённые исковые требования.

Если суд поддержит российскую компанию, то Киеву придётся выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от своих претензий на $11,58 млрд.

Отмечается, что «Газпром» требует признать обязательства по объёму транзита с 19 января 2009-го по конец 2017 года недействительными и пересмотреть его в меньшую сторону с 1 января 2018 года и до окончания контракта.

Ранее российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Последнему была присуждена компенсация в $2,6 млрд.

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