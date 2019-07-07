Косачёв осудил принятие в ПА ОБСЕ резолюции против «Северного потока — 2»

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Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT решение комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности принять резолюцию, в которой были поправки против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».
Косачёв осудил принятие в ПА ОБСЕ резолюции против «Северного потока — 2»
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«Для того чтобы оценить значение этой резолюции, нужно вспомнить состав ОБСЕ и Парламентской ассамблеи. Там 57 государств, 57 национальных парламентов. Из них чуть больше половины, 29 — парламенты стран НАТО. Это означает, что в ассамблее, в отличии от организации в целом, есть возможность принимать решения большинством голосов. Мы видим, как раз за разом в ПА ОБСЕ за принятие голосует большинство, но решения отражают только позицию Запада, которая направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от неё потенциальных партнёров», — заявил он.

Косачёв отметил, что евроатлантическое сообщество с помощью подобных решений «убивает ОБСЕ через её Парламентскую ассамблею».

«Точнее, они лишают смысла деятельность организации. Польза от дискуссий в рамках ПА ОБСЕ сводится фактически к нулю. Смысла в принятии резолюции по «Северному потоку — 2» нет. Мы просто ещё раз узнали, в чём заключается точка зрения НАТО. Для нас это не сюрприз, Парламентская ассамблея дискредитирована, и в очередной раз упущена возможность найти какие-то решения, которые отвечали бы интересам всей Европы, а не отдельно взятой группы государств», — сказал сенатор.

Ранее комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Резолюция рассматривает проекты как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств.

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