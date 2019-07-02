Эксперт оценил решение ОПЕК+ одобрить продление сделки по сокращению добычи нефти

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Известиями» оценил решение стран ОПЕК+ одобрить долгосрочную хартию о сотрудничестве, а также продлить сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев.

По словам Юшкова, в долгосрочной перспективе соглашение позволит сдерживать цены на нынешнем приемлемом уровне, между $60—70 за баррель.

«В этот раз продление сделки нацелено на то, чтобы найти такой объём добычи, который бы позволил удерживать цены на уровне, когда всем странам ОПЕК+ хватало бы прибыли для формирования бездефицитного бюджета. Но при условии, что цены не возрастали бы настолько сильно, чтобы позволять американским сланцевым проектам развиваться», — пояснил эксперт.

Со своей стороны, руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев в беседе с ФАН выразил мнение, что до конца лета цена на нефть будет торговаться в широком диапазоне — от $60 до $70 за баррель.

«Но при этом возможен краткосрочный взлёт котировок свыше $75», — прогнозирует он.

Ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалих

сообщил, что страны, не входящие в ОПЕК, присоединились к решению организации о продлении сделки по сокращению добычи нефти на девять месяцев.