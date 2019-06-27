В Совфеде оценили третий этап перехода бизнеса на новую контрольно-кассовую технику

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Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин в беседе с НСН оценил третий этап перехода бизнеса на новую контрольно-кассовую технику, который начнётся 1 июля 2019 года.
В Совфеде оценили третий этап перехода бизнеса на новую контрольно-кассовую технику
  • РИА Новости

«Контрольно-кассовый аппарат — это часть цифровой экономики. В качестве обоснования: это администрирование алкоголя и регистрирование системы ЕГАИС», — заявил он.

По его словам, контрольно-кассовый аппарат сделает систему прозрачной, цифровой, и для покупателей это тоже важно, поскольку речь в том числе идёт о защите прав потребителя.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о развитии цифровизации в регионе.

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