В Совфеде оценили третий этап перехода бизнеса на новую контрольно-кассовую технику
- РИА Новости
«Контрольно-кассовый аппарат — это часть цифровой экономики. В качестве обоснования: это администрирование алкоголя и регистрирование системы ЕГАИС», — заявил он.
По его словам, контрольно-кассовый аппарат сделает систему прозрачной, цифровой, и для покупателей это тоже важно, поскольку речь в том числе идёт о защите прав потребителя.
Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о развитии цифровизации в регионе.