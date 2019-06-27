СМИ: Количество юрлиц в России сократилось на 17%

Короткая ссылка
Количество юридических лиц в России с 2016 до 2018 года сократилось на 17% — до 4,2 млн, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza, проанализировавшей данные Росстата.
СМИ: Количество юрлиц в России сократилось на 17%
  • РИА Новости

Специалисты считали разницу между закрывшимися и открывшимися компаниями.

Уменьшение количества действующих предприятий отмечено в 81 регионе. Наиболее заметно это в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Как заявила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, закрытие предприятий в регионах связано не только с макроэкономическими условиями, но и с борьбой государства с фиктивными фирмами.

В пресс-службе ФНС рассказали, что тенденция на снижение числа действующих юрлиц действительно объясняется работой по исключению из ЕГРЮЛ фактически брошенных компаний и организаций, по которым указаны недостоверные данные.

В налоговой службе пояснили, что с 2016 года из ЕГРЮЛ убрали 2,02 млн юрлиц.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о росте деловой активности малого бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить