СМИ: Количество юрлиц в России сократилось на 17%
- РИА Новости
Специалисты считали разницу между закрывшимися и открывшимися компаниями.
Уменьшение количества действующих предприятий отмечено в 81 регионе. Наиболее заметно это в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
Как заявила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, закрытие предприятий в регионах связано не только с макроэкономическими условиями, но и с борьбой государства с фиктивными фирмами.
В пресс-службе ФНС рассказали, что тенденция на снижение числа действующих юрлиц действительно объясняется работой по исключению из ЕГРЮЛ фактически брошенных компаний и организаций, по которым указаны недостоверные данные.
В налоговой службе пояснили, что с 2016 года из ЕГРЮЛ убрали 2,02 млн юрлиц.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о росте деловой активности малого бизнеса.