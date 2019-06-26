В Курске открылся СЭФ-2019

В среду, 26 июня, в Курске открылся Среднерусский экономический форум, сообщает kp.ru.

Его тема — «Цифровой регион».

В работе участвуют около трёх тысяч человек, среди которых представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, научных и образовательных учреждений.

Среди участников есть и представители консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что на форуме в Курске обсудят цифровую трансформацию финансовых рынков.

Телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о развитии цифровизации в регионе на сессии «Партнёрство и обмен знаниями: новые источники энергии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума.