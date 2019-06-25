На форуме в Курске обсудят цифровую трансформацию финансовых рынков

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На Среднерусском экономическом форуме в Курске 26 июня состоится круглый стол «Цифровая трансформация финансовых рынков», сообщает kp.ru.
На форуме в Курске обсудят цифровую трансформацию финансовых рынков
  • ©pixabay.com

Организатор — Банк России, участники — эксперты ЦБ в области информационной безопасности, стратегического развития финансового рынка, защиты прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг.

Кроме того, в круглом столе примут участие представители региональных ведомств и организаций, общественных объединений, добровольцы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о развитии цифровизации в регионе на сессии «Партнёрство и обмен знаниями: новые источники энергии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума.

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