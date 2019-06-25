Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Соответствующие поправки в законодательство будут внесены в правительство 26 июня.

«Да, поправки мы завтра внесём, и всё будет известно. Пока только в правительство. В Госдуму тоже должны быстро внести», — цитирует Сазанова ТАСС.

Сазанов также отметил, что скорректированный демпфирующий механизм позволит сдержать цены на топливо.

Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка», — добавил он.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на топливо.

В конце мая президент Независимого топливного союза Павел Баженов отправил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором указал, что ситуация на российском топливном рынке начинает повторять события весны 2018 года, когда произошёл резкий скачок оптовых и розничных цен на бензин.

Позднее Козак, комментируя предположения о риске нового скачка цен на бензин, заявил, что в правительстве считают подобные опасения преждевременными. Кроме того, вице-премьер добавил, что нынешний уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента и оснований для обозначенных союзом опасений нет.