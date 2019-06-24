Эксперт прокомментировал условия России для сохранения транзита газа через Украину

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление замглавы аппарата правительства России Сергея Приходько об условиях, на которых Москва готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года.

Приходько заявил, что транзит газа через Украину может быть сохранён только на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«За «комплексную сделку», которая начнёт газовые отношения России и Украины с чистого листа, выступает лишь Москва. Киев, наоборот, всегда намеренно подчёркивает, что прежние судебные разбирательства и будущий контракт на транспортировку газа — вещи принципиально разные, и в таком контексте украинская сторона намерена вести диалог», — сказал Белогорьев.

По его мнению, Киев многочисленными судами с Москвой загнал себя в исковую ловушку в переговорах по газу.

При этом, отметил эксперт, Европа настаивает, чтобы компромисс был найден — ей необходим газ, чтобы полноценно пережить холода.

Ранее Приходько заявил, что концепция газопровода «Северный поток — 2» не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращён.

13 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.