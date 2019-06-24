Эксперт прокомментировал условия России для сохранения транзита газа через Украину
- Reuters
Приходько заявил, что транзит газа через Украину может быть сохранён только на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
«За «комплексную сделку», которая начнёт газовые отношения России и Украины с чистого листа, выступает лишь Москва. Киев, наоборот, всегда намеренно подчёркивает, что прежние судебные разбирательства и будущий контракт на транспортировку газа — вещи принципиально разные, и в таком контексте украинская сторона намерена вести диалог», — сказал Белогорьев.
По его мнению, Киев многочисленными судами с Москвой загнал себя в исковую ловушку в переговорах по газу.
При этом, отметил эксперт, Европа настаивает, чтобы компромисс был найден — ей необходим газ, чтобы полноценно пережить холода.
Ранее Приходько заявил, что концепция газопровода «Северный поток — 2» не предусматривает того, что транзит по действующим маршрутам будет прекращён.
13 июня ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.