Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.

Как напомнил Юшков, Россия продолжает поставлять Украине газ, но опосредованно, через европейских представителей, которые поднимают стоимость при перепродаже.

«Никто не мешает хоть завтра начать покупать этот газ», — сказал эксперт.

По его словам, единственное, что остаётся Киеву, — это согласиться на меры по возобновлению прямых поставок.

«Они это понимают и начинают разговор о том, чтобы вернуться к прямым закупкам, поскольку это банально выгоднее», — добавил он.

Ранее старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал новый способ закупки газа из России через частную компанию.