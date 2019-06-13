Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.
Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
  • РИА Новости

Как напомнил Юшков, Россия продолжает поставлять Украине газ, но опосредованно, через европейских представителей, которые поднимают стоимость при перепродаже.

«Никто не мешает хоть завтра начать покупать этот газ», — сказал эксперт.

По его словам, единственное, что остаётся Киеву, — это согласиться на меры по возобновлению прямых поставок.

«Они это понимают и начинают разговор о том, чтобы вернуться к прямым закупкам, поскольку это банально выгоднее», — добавил он.

Ранее старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал новый способ закупки газа из России через частную компанию.

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