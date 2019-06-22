Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

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Стоимость биткоина в ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года преодолела отметку в $10 тыс., сообщает CoinMarketCap.
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 06:42 мск стоимость биткоина возросла до $10,73 тыс. (677 тыс. рублей).

«Цена за биткоин преодолела отметку в $10 тыс. на фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook — Libra», — цитирует РИА Новости члена экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике Арсения Пояркова.

18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году. 

В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.

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