Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
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- РИА Новости
Отмечается, что по состоянию на 06:42 мск стоимость биткоина возросла до $10,73 тыс. (677 тыс. рублей).
«Цена за биткоин преодолела отметку в $10 тыс. на фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook — Libra», — цитирует РИА Новости члена экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике Арсения Пояркова.
18 июня компания Facebook объявила о планах запустить собственную криптовалюту Libra к 2020 году.
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.