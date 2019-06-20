Предприятия ОПК Татарстана произвели на экспорт продукции на $500 млн

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Предприятия обороно-промышленного комплекса Татарстана произвели на экспорт продукции на $500 млн, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу АО «Рособоронэкспорт».
Предприятия ОПК Татарстана произвели на экспорт продукции на $500 млн
  • ©roe.ru

Об этом заявил директор компании Александр Михеев на встрече с главой республики Рустамом Миннихановым.

«Сегодня объём контрактных обязательств Рособоронэкспорта на экспорт продукции, производимой предприятиями республики, превышает $500 млн. При этом мы ожидаем пополнения этого портфеля, поскольку в оборонной продукции региона заинтересованы десятки стран, в основном, из Азии и с Ближнего Востока», — сказал Михеев.

В отрасли ОПК в регионе работают более 47 тыс. специалистов.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Уфе в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, представили переносные комплексы подавления беспилотных летательных аппаратов «Ступор».

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