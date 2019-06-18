В Уфе представили комплексы подавления беспилотников «Ступор»
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу «Рособоронэкспорта».
Отмечается, что «Ступор» представляет собой противодроновое ружьё, которое с помощью электромагнитных импульсов способно подавлять каналы управления беспилотником.
Кроме того, на форуме намерены представить радиолокационную систему «Енот», автоматы Калашникова новейших серий — АК-203, АК-12 и АК-15 и другие новинки.
В мероприятии принимают участие делегации из более чем 120 стран.
Ранее, как передавал «ПолитЭксперт», военный специалист Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.