В Уфе представили комплексы подавления беспилотников «Ступор»

В Уфе в рамках международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, представили переносные комплексы подавления беспилотных летательных аппаратов «Ступор».

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу «Рособоронэкспорта».

Отмечается, что «Ступор» представляет собой противодроновое ружьё, которое с помощью электромагнитных импульсов способно подавлять каналы управления беспилотником.

Кроме того, на форуме намерены представить радиолокационную систему «Енот», автоматы Калашникова новейших серий — АК-203, АК-12 и АК-15 и другие новинки.

В мероприятии принимают участие делегации из более чем 120 стран.

Ранее, как передавал «ПолитЭксперт», военный специалист Алексей Леонков оценил новейшую российскую ракету системы ПРО ПРС-1М.