В Госдуме оценили позицию бундестага по «Северному потоку — 2»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление главы германо-российской группы в немецком бундестаге Робби Шлунда о том, что Соединённые Штаты не должны шантажировать Германию из-за ситуации вокруг строительства трубопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили позицию бундестага по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«У Германии есть свои безусловные интересы и такие попытки заявить о них являются важным фактором общеевропейской политики. Что касается германо-российской группы, которая существует в бундестаге, она достаточно крупная, включает в себя заметных политических деятелей, людей с авторитетом, влиянием и умением трезво мыслить», — считает Новиков.

По словам депутата, со стороны Вашингтона было бы правильно отказаться от давления на Берлин по российскому вопросу.

«Сейчас все те, кто собирается отстаивать свои собственные интересы, а не плестись в хвосте американской политики, должны понимать, что чем сильнее попытки США диктовать свою волю будут встречать сопротивление по любому вопросу мировой политики, тем вернее будет возможность этих стран отстаивать свои интересы в современном мире», — сказал он.

Ранее Шлунд заявил, что Соединённые Штаты не должны шантажировать Германию из-за ситуации вокруг строительства трубопровода «Северный поток — 2», противоречия необходимо урегулировать посредством диалога.

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