Путин призвал отказаться от «боёв без правил» в мировой торговле

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Россия призывает другие страны отказаться от торговых войн и «боёв без правил» в мировой торговле, заявил российский президент Владимир Путин во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходит в Душанбе.

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои «без правил» с запугиванием и устранением конкурентов не рыночными методами. Сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал российский лидер.

Путин призвал в первую очередь вывести из под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу: товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что американский бизнес с помощью механизма лоббирования интересов в конгрессе США пытается защититься от конкуренции китайских компаний.

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