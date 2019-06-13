В Омской области рассказали о динамике внешнеторгового оборота в 2018 году
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«Внешнеторговый оборот Омской области впервые с 2015 года превысил $1 млрд. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнёрами из более чем 90 стран», — сказал Бурков.
По оценке Российского экспортного центра, омский Центр поддержки экспорта занял третье место среди регионов. Подписано 57 контрактов.
Ранее NewsNN.ru сообщало, что в Нижегородской области заявили о росте товарооборота с Китаем на 31% в I квартале.