В Омской области рассказали о динамике внешнеторгового оборота в 2018 году

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил на заседании заксобрания о том, что развитие внешнеэкономических связей стало основной задачей региона. Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Внешнеторговый оборот Омской области впервые с 2015 года превысил $1 млрд. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнёрами из более чем 90 стран», — сказал Бурков.

По оценке Российского экспортного центра, омский Центр поддержки экспорта занял третье место среди регионов. Подписано 57 контрактов.

Ранее NewsNN.ru сообщало, что в Нижегородской области заявили о росте товарооборота с Китаем на 31% в I квартале.