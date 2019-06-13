Новак призвал к недискриминационному подходу к «Северному потоку — 2»

Россия рассчитывает на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов из России, в том числе к «Семерному потоку — 2».

Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак на встрече с зампредом Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марошем Шефчовичем, передаёт ТАСС.

«Мы рассчитываем на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов из России в Евросоюз», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия считает «недопустимыми односторонние санкции США в отношении совместных газотранспортных проектов с участием европейских компаний».

«Убеждены, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются коммерческими проектами и вносят реальный вклад в энергобезопасность Северной и Южной Европы соответственно», — добавил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о попытках «торпедировать» проект «Северный поток — 2».

12 июня президент США Дональд Трамп, комментируя возможность введения санкций против участников строительства газопровода, отметил, что у людей есть право делать то, что они хотят.

По его словам, США «защищают» Германию от России, пытаясь отговорить её от строительства СП-2.