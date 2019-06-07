Путин заявил о попытках «торпедировать» проект «Северный поток — 2»

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».

«Это («Северный поток — 2», а также интерес к нему европейцев) не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто... привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать», — сказал Путин.

По его словам, проект призван повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места.

Ранее глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» идёт по графику, несмотря на ситуацию с Данией.

Госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации «Северного потока — 2» для ЕС, призвал европейские страны выстроить независимую от России энергетическую базу.

Он напомнил об истории отношений Европы и России и заявил об использовании Москвой неких инструментов давления.

RT ведёт прямую трансляцию.