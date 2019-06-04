Помпео призвал Европу выстроить энергетическую базу без участия России

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Госсекретарь США Майк Помпео, оценивая риски реализации «Северного потока — 2» для ЕС, призвал европейские страны выстроить независимую от России энергетическую базу.

«Мы в США просто надеемся, что Европа со всей серьёзностью подойдёт к вопросу необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России», — заявил он в интервью нидерландской телекомпании RTL.

Он напомнил об истории отношений Европы и России и заявил об использовании Москвой неких инструментов давления.

«Мы знаем, что во время конфликта Россия будет использовать все возможные инструменты, чтобы Европе было дороже принимать решения в своих интересах», — отметил американский госсекретарь.

Помпео выразил надежду на «правильное решение» Европы, не исключив при этом введения США возможных санкций против нидерландских компаний из-за «Северного потока — 2».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе SophieCo на RT рассказал о влиянии западных санкций на зарубежных инвесторов в России.

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