Эксперты оценили российский рынок фруктов

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Эксперты оценили сезонный рынок фруктов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на компанию «Агро24».
Эксперты оценили российский рынок фруктов
  • © РИА Новости

На данный момент в магазинах предлагают персики, абрикосы, сливы, груши и нектарины, а самым разнообразным является пока выбор яблок.

За год значительных колебаний цен на яблоки не случилось. В интернет-магазинах они стоят в среднем 130—180 рублей за килограмм.

«К дорогим сортам яблок относятся, например, «роял гала», «ред чиф». Цена за килограмм таких яблок начинается от 200 рублей. К недорогим относят «симиренко», «гренни» — они стоят около 100 рублей», — пояснили эксперты.

В супермаркетах яблоки можно найти по цене 80—120 рублей за килограмм.

По словам аналитиков, сливы по сравнению с прошлым годом подешевели на 8—9%. В магазинах они стоят в среднем 150—200 рублей за килограмм.

Персики подорожали на 14%, до 200—300 рублей за килограмм. В сетевых магазинах их можно приобрести со скидкой.

Дороже всего — абрикосы и нектарины (+15—20%). В интернет-магазинах абрикосы продаются в среднем по 250—300 рублей за килограмм, в супермаркетах — по 200—300 рублей. Отмечается, что эти фрукты можно найти и по 150—160 рублей.

Нектарины в магазинах стоят по 250—350 рублей, со скидкой они есть и за 200 рублей.

Груши в среднем обойдутся по цене в 180—220 рублей в интернет-магазинах, 140—160 рублей в сетевых магазинах (без скидки). За год цены на них почти не изменились.

Ранее диетолог Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН, что в жару в рацион должно входить больше овощей и фруктов.

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