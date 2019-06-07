РЖД купят 13 поездов «Сапсан»

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«Российские железные дороги» подписали контракт на покупку 13 поездов «Сапсан», сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.
РЖД купят 13 поездов «Сапсан»
  • РИА Новости

Составы будут производиться в немецком Крефельде. Российские предприятия поставят ряд компонентов.

«Стоимость дополнительного соглашения к договору на техническое обслуживание 13 десятивагонных поездов «Сапсан» составляет €583,1 млн», — рассказали в РЖД.

Суммарно в рамках Петербургского международного экономического форума РЖД, АО «Группа «Синара», Siemens AG и Simens Mobility GmbH заключили контракт на поставку и техобслуживание 13 поездов «Сапсан» общей стоимостью €1,096 млрд.

Использовать составы планируется на маршрутах Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород.

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