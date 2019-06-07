Москва представила на ПМЭФ Единое цифровое пространство управления закупками

Глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев представил на Петербургском международном экономическом форуме Единое цифровое пространство управления закупками, разработанное на базе Единой автоматизированной информационной системы торгов и интегрированное порталом поставщиков. Об этом сообщает НСН.

«Цифровые технологии приводят к росту конкуренции и упрощают доступ к рынку закупок, что в конечном счёте является фактором роста экономики», — заявил Дёгтев.

По его словам, в настоящее время с порталом поставщиков работают 70 тыс. региональных компаний. Как отметил чиновник, это почти половина от всех бизнес-пользователей ресурса.

Ранее власти Москвы рассказали о работе портала поставщиков в 2019 году.

«Реальное время» сообщало, что в рамках ПМЭФ Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Калужской областью.