Москва представила на ПМЭФ Единое цифровое пространство управления закупками

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Глава департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев представил на Петербургском международном экономическом форуме Единое цифровое пространство управления закупками, разработанное на базе Единой автоматизированной информационной системы торгов и интегрированное порталом поставщиков. Об этом сообщает НСН.
Москва представила на ПМЭФ Единое цифровое пространство управления закупками
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«Цифровые технологии приводят к росту конкуренции и упрощают доступ к рынку закупок, что в конечном счёте является фактором роста экономики», — заявил Дёгтев.

По его словам, в настоящее время с порталом поставщиков работают 70 тыс. региональных компаний. Как отметил чиновник, это почти половина от всех бизнес-пользователей ресурса.

Ранее власти Москвы рассказали о работе портала поставщиков в 2019 году.

«Реальное время» сообщало, что в рамках ПМЭФ Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Калужской областью.

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