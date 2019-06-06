Кредитный портфель жителей Оренбургской области вырос до 203,2 млрд рублей
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- РИА Новости
По данным отделения «Оренбург» Банка России рост кредитования вызван популярностью ипотеки. На жилищные кредиты пришлось 44,4% портфеля.
Задолженность по таким ссудам достигла 90,2 млрд рублей.
«Существенно улучшилось качество кредитного портфеля. Доля просроченной задолженности в общем объёме задолженности населения региона перед банками снизилась до 4,8%», — рассказали в отделении.
В целом за январь — апрель 2019 года банки предоставили жителям региона кредиты на общую сумму 49,6 млрд рублей (+22,9%).
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии направили 35 млн рублей на предоставление льготной ипотеки в 2019 году.