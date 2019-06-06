Кредитный портфель жителей Оренбургской области вырос до 203,2 млрд рублей

Кредитный портфель жителей Оренбургской области по состоянию на 1 мая 2019 года составил 203,2 млрд рублей. За год рост составил 21,2%. Об этом сообщает RIA56.

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РИА Новости

По данным отделения «Оренбург» Банка России рост кредитования вызван популярностью ипотеки. На жилищные кредиты пришлось 44,4% портфеля. Задолженность по таким ссудам достигла 90,2 млрд рублей. «Существенно улучшилось качество кредитного портфеля. Доля просроченной задолженности в общем объёме задолженности населения региона перед банками снизилась до 4,8%», — рассказали в отделении. В целом за январь — апрель 2019 года банки предоставили жителям региона кредиты на общую сумму 49,6 млрд рублей (+22,9%). Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии направили 35 млн рублей на предоставление льготной ипотеки в 2019 году.