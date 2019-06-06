Глава «ФК Открытие» Задорнов дал прогноз по ставке ЦБ до конца года

Короткая ссылка
Банк России может дважды понизить ключевую ставку до конца 2019 года. Об этом в интервью RT на полях ПМЭФ-2019 рассказал глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Глава «ФК Открытие» Задорнов дал прогноз по ставке ЦБ до конца года
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Я думаю, что сейчас большинство аналитиков ожидают снижения ставки уже на ближайшем заседании совета директоров Центробанка (запланировано на 14 июня. — RT). Кроме того, до конца года мы ожидаем ещё одно снижение ставки — от сегодняшних значений она может уменьшиться на полпроцента (до 7,25% годовых. — RT)», — отметил Задорнов.

По его словам, действия Центробанка приведут к удешевлению денег на российском рынке и станут дополнительным стимулом для развития кредитования и роста экономики.

«Население и предприятия воспользуются этой возможностью, и такая ситуация через полгода скажется на экономическом росте», — добавил Задорнов.

Он отметил, что вслед за решением ЦБ российские банки также начнут снижать ставки по кредитам как для физических, так и для юридических лиц. Это, в частности, приведёт к сокращению ставок по ипотеке с текущих 10,5% до 10% годовых.

26 апреля Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить