Глава «ФК Открытие» Задорнов дал прогноз по ставке ЦБ до конца года
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- РИА Новости
«Я думаю, что сейчас большинство аналитиков ожидают снижения ставки уже на ближайшем заседании совета директоров Центробанка (запланировано на 14 июня. — RT). Кроме того, до конца года мы ожидаем ещё одно снижение ставки — от сегодняшних значений она может уменьшиться на полпроцента (до 7,25% годовых. — RT)», — отметил Задорнов.
По его словам, действия Центробанка приведут к удешевлению денег на российском рынке и станут дополнительным стимулом для развития кредитования и роста экономики.
«Население и предприятия воспользуются этой возможностью, и такая ситуация через полгода скажется на экономическом росте», — добавил Задорнов.
Он отметил, что вслед за решением ЦБ российские банки также начнут снижать ставки по кредитам как для физических, так и для юридических лиц. Это, в частности, приведёт к сокращению ставок по ипотеке с текущих 10,5% до 10% годовых.
26 апреля Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.