Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», — отмечается в сообщении.

В ЦБ заявили, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться.

«Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов», — подчеркнул регулятор.

В конце марта ЦБ также принял решение сохранить ставку на прежнем уровне.

Осенью 2018 года ключевая ставка была повышена до 7,5%.