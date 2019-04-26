Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

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Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
  • Reuters

«Совет директоров Банка России 26 апреля 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», — отмечается в сообщении.

В ЦБ заявили, что в марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться.

«Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов», — подчеркнул регулятор.

В конце марта ЦБ также принял решение сохранить ставку на прежнем уровне.

Осенью 2018 года ключевая ставка была повышена до 7,5%.

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