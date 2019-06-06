Архангельская и Ульяновская области подписали соглашение о сотрудничестве

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На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Архангельской области Игорь Орлов и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписали соглашение о взаимодействии в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и других сферах, сообщает kp.ru.
Архангельская и Ульяновская области подписали соглашение о сотрудничестве
  • губернатор Архангельской области Игорь Орлов / © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«У нас много общих дел. Те направления деятельности, которые обозначены в соглашении, позволят сделать очередной шаг вперёд в деле формирования инвестиционной привлекательности наших регионов, достижения целей национальных проектов, в интересах жителей наших областей», — заявил Орлов.

Со своей стороны, Морозов сказал, что в ближайшее время посетит Архангельскую область, чтобы перенять положительный опыт развития региона.

Также стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в рамках ПМЭФ с губернатором Красноярского края Александром Уссом, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Они подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019—2021 годы.

Ранее сообщалось, что Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Калужской областью.

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