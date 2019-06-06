Архангельская и Ульяновская области подписали соглашение о сотрудничестве
- губернатор Архангельской области Игорь Орлов / © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«У нас много общих дел. Те направления деятельности, которые обозначены в соглашении, позволят сделать очередной шаг вперёд в деле формирования инвестиционной привлекательности наших регионов, достижения целей национальных проектов, в интересах жителей наших областей», — заявил Орлов.
Со своей стороны, Морозов сказал, что в ближайшее время посетит Архангельскую область, чтобы перенять положительный опыт развития региона.
Также стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в рамках ПМЭФ с губернатором Красноярского края Александром Уссом, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Они подписали план мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019—2021 годы.
Ранее сообщалось, что Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве с Калужской областью.