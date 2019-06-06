«Перекрёсток» начнёт продажи продуктов в рассрочку
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Х5 Retail Group, клиенты смогут с помощью виртуальных карт совершать покупки в кредит с льготным периодом.
Отмечается, что их оформление будет производиться практически сразу и станет доступно во всех супермаркетах сети.
Также добавляется, что сеть начнёт принимать пластиковые бутылки у россиян.
Ранее ФАН сообщало, что эксперты «Росконтроля» проверили качество живых карпов, продаваемых в крупных сетевых магазинах.