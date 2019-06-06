В МИРЭС прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай в беседе с RT на полях ПМЭФ-2019 прокомментировали ситуацию со строительством «Северного потока — 2».

«Природный газ очень важен при отказе от угля и нефти в качестве источников энергии. Европа зависит от газа из России и других мест, однако российский газ выгоден для Европы. «Северный поток — 2» — хороший проект, и он таким и останется, даже если политическая ситуация усложнится», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли угроза проекту «Северный поток — 2» на фоне недавних высказываний посла США в Германии Ричарда Гренелла и лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.

Ранее глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» идёт по графику, несмотря на ситуацию с Данией.