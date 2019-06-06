В МИРЭС прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай в беседе с RT на полях ПМЭФ-2019 прокомментировали ситуацию со строительством «Северного потока — 2».
В МИРЭС прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»
  • @nordstream2
  • Twitter

«Природный газ очень важен при отказе от угля и нефти в качестве источников энергии. Европа зависит от газа из России и других мест, однако российский газ выгоден для Европы. «Северный поток — 2» — хороший проект, и он таким и останется, даже если политическая ситуация усложнится», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли угроза проекту «Северный поток — 2» на фоне недавних высказываний посла США в Германии Ричарда Гренелла и лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера.

Ранее глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» идёт по графику, несмотря на ситуацию с Данией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить