Глава ХМАО примет участие в ПМЭФ

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова приедет на Петербургский международный экономический форум, сообщает kp.ru.

Она подпишет ряд соглашений о сотрудничестве между окружным правительством и компаниями — партнёрами региона.

Кроме того, Комарова выступит в качестве эксперта на нескольких площадках, представит опыт округа по формированию условий для доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.

Также запланированы деловые встречи и участие в пленарном заседании под председательством президента России Владимира Путина.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что власти Удмуртии собираются заключить 11 соглашений на ПМЭФ.