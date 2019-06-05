Глава ХМАО примет участие в ПМЭФ
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- РИА Новости
Она подпишет ряд соглашений о сотрудничестве между окружным правительством и компаниями — партнёрами региона.
Кроме того, Комарова выступит в качестве эксперта на нескольких площадках, представит опыт округа по формированию условий для доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере.
Также запланированы деловые встречи и участие в пленарном заседании под председательством президента России Владимира Путина.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что власти Удмуртии собираются заключить 11 соглашений на ПМЭФ.