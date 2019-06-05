Эксперт прокомментировал отношения России и Китая в сфере экономики

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Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил торговые отношения России и Китая и возможность расчётов двух стран в нацвалютах.
Эксперт прокомментировал отношения России и Китая в сфере экономики
  • РИА Новости

«Заключение соглашения о поддержке государствами начинающихся процессов по уходу от доллара — шаг логичный. Он показывает, что ни Китай, ни Россия не намерены отказываться от взятого курса и намерены решить главную задачу: вывести торговые обороты из-под контроля США, что сразу сделает бессмысленными американские санкции», — заявил эксперт.

По его словам, соглашение между Россией и Китаем может стать революционным, это значимый прецедент для других торговых партнёров Москвы.

Как подчеркнул Масленников, когда будет выстроена полномасштабная торговая инфраструктура с прямыми расчётами, влияние доллара на мировую экономику снизится.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и Китая.

Телеканал «360» передавал, что более тысячи представителей Китая приедут на ПМЭФ-2019.

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