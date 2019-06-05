Эксперт прокомментировал отношения России и Китая в сфере экономики
- РИА Новости
«Заключение соглашения о поддержке государствами начинающихся процессов по уходу от доллара — шаг логичный. Он показывает, что ни Китай, ни Россия не намерены отказываться от взятого курса и намерены решить главную задачу: вывести торговые обороты из-под контроля США, что сразу сделает бессмысленными американские санкции», — заявил эксперт.
По его словам, соглашение между Россией и Китаем может стать революционным, это значимый прецедент для других торговых партнёров Москвы.
Как подчеркнул Масленников, когда будет выстроена полномасштабная торговая инфраструктура с прямыми расчётами, влияние доллара на мировую экономику снизится.
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и Китая.
Телеканал «360» передавал, что более тысячи представителей Китая приедут на ПМЭФ-2019.