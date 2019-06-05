В Госдуме назвали слова Зеленского о СП-2 попыткой сохранить транзит

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Зеленский пытается сохранить транзит газа через Украину, ведь они все на этом прилично зарабатывают. Президент ищет любых союзников, которые могут быть ему полезны в данном вопросе. Тем не менее каждая страна действует по принципу выгоды. И если для неё удобно покупать более привлекательный по цене и качественный российский газ, то она, несмотря ни на какие политические заявления, будет это делать», — сказал Катенев.

Депутат также отметил, что газопровод, проходящий через территорию Украины, «исчерпал себя физически и морально».

«Северный поток — 2» — новая, современная инфраструктура. Российский газопровод более эффективен и экономичен. Страны же, которые оказались вне проекта, пытаются создать проблемы для других», — считает он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Польша должны сотрудничать в вопросах энергетической безопасности и противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова Зеленского.