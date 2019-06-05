В Совфеде оценили позицию Зеленского по «Северному потоку — 2»

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать по вопросу противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде оценили позицию Зеленского по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Во-первых, Украина и Польша — просто страны-транзитёры, они никогда не имели своих углеводородов, достаточных для обеспечения собственных нужд. Эти страны против «Северного потока — 2», потому что боятся, что российский газ пройдёт мимо них, поэтому придётся закупать более дорогой американский сжиженный газ», — заявил сенатор.

По словам Джабарова, если новый украинский лидер хочет налаживать отношения с Россией, то он выбрал неверную позицию по «Северному потоку — 2».

«Ни у кого не возникнет желания прокачивать газ через недружественную страну, которая на всех международных аренах подвергает Россию критике и вставляет палки в колёса. «Северный поток — 2» состоится независимо от решения Зеленского или его польских коллег. Европа будет обеспечена газом, потому что Россия всегда была надёжным партнёром в этой сфере», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Польша должны сотрудничать по вопросам энергетической безопасности и противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

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