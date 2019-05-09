WSJ: Китай ужесточил позицию по торговой сделке в надежде на уступки со стороны США

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Китайская сторона решила занять более жёсткую позицию во время торговых переговоров с США, так как посчитала, что американские власти могут пойти на уступки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Пекин интерпретировал недавние заявления и действия американского лидера Дональда Трампа как признак того, что США готовы пойти на уступки.

Ранее Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.

5 мая глава США заявил, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. По словам американского лидера, Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем.

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