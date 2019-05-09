Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти «сорвали сделку» в ходе торговых переговоров.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками во Флориде.

«Они сорвали сделку», — цитирует его Bloomberg.

По его словам, именно поэтому он принял недавно решение о повышении пошлин на товары из Китая.

Ранее Трамп заявил, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. По словам американского лидера, Соединённые Штаты больше не намерены терять миллиарды долларов на торговле с Китаем.

В начале февраля эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал НСН заявление Вашингтона и Пекина о продвижении в диалоге по урегулированию вопросов в сфере торговли.