В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон не должен позволить России продолжить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

«Мне кажется, это десятое, если не стодесятое заявление американской стороны о том, что они против «Северного потока — 2». Но все понимают, что это консорциум компаний различных стран, которые строят трубопроводную систему для жителей и промышленности Европы. Уже стало ясно, что заявления США не экономические, а политические. Высказывания Помпео и других представителей американского политического истеблишмента направлены только на то, чтобы навязать свой дорогой газ Европе», — считает депутат.

По его словам, выступления американских политиков никак не повлияют на своевременное окончание строительства «Северного потока — 2». 

«Мнение Соединённых Штатов всем понятно, но Европа принимает решение самостоятельно. Я не сомневаюсь, что до момента первых поставок газа мы услышим ещё не одно подобное высказывание от тех, кто экономически потеряет от запуска проекта», — заключил Ананских.

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».

В апреле госсекретарь, выступая в конгрессе, отмечал, что США не удалось добиться успеха в попытках убедить Европу не принимать участие в строительстве газопровода. 

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