Эксперты рассказали о потенциальном спросе на ипотечные каникулы в регионах России

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Эксперты рассказали о потенциальном спросе на ипотечные каникулы в российских регионах, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Эксперты рассказали о потенциальном спросе на ипотечные каникулы в регионах России
  • РИА Новости

Специалисты рассчитали коэффициент покрытия жилищного кредита в разных субъектах — сколько среднемесячных зарплат нужно на выплату долга заёмщика.

В среднем по России он составил от 39,4 до 98,2. Оптимальными названы показатели внутри данного интервала. В некоторых регионах коэффициент оказался ниже или выше представленного диапазона.

Значения выше 98,2 свидетельствуют о высокой вероятности невыплат и того, что заёмщики решат использовать ипотечные каникулы. К примеру, жителям Калмыкии, Ингушетии и Тувы в среднем требуется 235, 190 и 158 месяцев соответственно.

Коэффициенты выше 98,2 отмечены в Крыму, Мордовии и Кабардино-Балкарии.

Наименьший риск ухода на ипотечные каникулы может быть в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Кировской и Брянской областях, а также в Москве, следует из доклада.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.

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