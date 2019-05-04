В Госдуме оценили выступление США и Словакии против «Северного потока — 2»

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Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT совместное заявление президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о том, что обе страны выступают против проекта «Северный поток — 2».
В Госдуме оценили выступление США и Словакии против «Северного потока — 2»

«США давят на европейские страны, и этому давлению поддаются как раз небольшие государства, которые во многом зависят от Америки в своей внешней политике и экономике. Такие же крупные страны, как Германия, которые, по сути, определяют курс Евросоюза, выступают за «Северный поток — 2», поскольку надёжные поставки дешёвых энергоресурсов важны для этих государств в плане развития собственной экономики», — заявил депутат.

Он также отметил, что Соединённые Штаты будут продолжать «искать слабые точки в Евросоюзе для того, чтобы агитировать против российского проекта».

«Этот вопрос сейчас очень сильно политизирован и постоянно аргументируется какими-то фейковыми угрозами, исходящими от России. Хочется верить, что разумный подход в Евросоюзе возобладает», — сказал Морозов.

Ранее Трамп и Пеллегрини по итогам переговоров в Вашингтоне выступили против проекта «Северный поток — 2».

Главы стран также добавили, что антироссийские санкции не должны сниматься «до полного выполнения Минских соглашений».

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