Эксперт оценил выступление США и Словакии против «Северного потока — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT совместное заявление президента США Дональда Трампа и премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о том, что обе страны выступают против проекта «Северный поток — 2».

«В Словакии сменился премьер-министр, и вместо достаточно радикально пророссийски настроенного Роберта Фицо на пост пришёл Петер Пеллегрини, который считает, что политика должна быть разновекторной. Он пытается быть более осторожным и найти политических союзников. В Европе для него это сделать сложнее, потому что Словакия не представляет какого-то интереса для западноевропейских стран. К тому же по вопросам «Северного потока — 2» Пеллегрини не найдёт союзников в Германии. Также не стоит забывать, что Словакия, через которую идут внешние трубопроводные потоки, является чуть ли не главной проигравшей страной в случае запуска «Северного потока — 2», — сказал он.

По мнению эксперта, словацкий премьер-министр посчитал выгодным для себя перейти в лагерь Соединённых Штатов и «рассчитывать, что он от этого получит какие-то дивиденды».

«В целом этот ситуативный союз не кажется особенно интересным. Влияние Словакии на отмену «Северного потока — 2» можно считать практически нулевым», — считает Брутер.

Ранее Трамп и Пеллегрини по итогам переговоров в Вашингтоне выступили против проекта «Северный поток — 2».

Главы стран также добавили, что антироссийские санкции не должны сниматься «до полного выполнения Минских соглашений».