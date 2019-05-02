Помпео планирует обсудить с Меркель «Северный поток — 2»

В Госдепартаменте рассчитывают, что госсекретарь США Майк Помпео обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель реализацию «Северного потока — 2» и «зависимость европейских стран от России».

«Я ожидаю, что эта тема будет затронута в Германии», — рассказал высокопоставленный представитель Госдепа. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты бесцеремонно вмешиваются в процессы, связанные со строительством газопровода «Северный поток — 2».

Помпео отмечал, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участия в строительстве «Северного потока — 2».