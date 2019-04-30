В Госдуме назвали «Северный поток — 2» экономически оправданным
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- РИА Новости
«У нас все проекты идут по плану, и сомнений в том, что «Северный поток — 2» будет реализован, нет ни у кого из тех людей, которые причастны к большой энергетике. Целесообразность строительства газопровода не подвергается сомнению, он будет экономически оправдан. Это понимает и та Европа, на которую ориентирован этот проект», — заявил Селезнёв.
Ранее судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
В компании Nord Stream 2 AG отметили, что 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца.