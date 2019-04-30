В Госдуме назвали «Северный поток — 2» экономически оправданным

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал RT заявление компании Nord Stream 2 AG о том, что судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.
В Госдуме назвали «Северный поток — 2» экономически оправданным
  • © Томас Юджстер
  • РИА Новости

«У нас все проекты идут по плану, и сомнений в том, что «Северный поток — 2» будет реализован, нет ни у кого из тех людей, которые причастны к большой энергетике. Целесообразность строительства газопровода не подвергается сомнению, он будет экономически оправдан. Это понимает и та Европа, на которую ориентирован этот проект», — заявил Селезнёв.

Ранее судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.

В компании Nord Stream 2 AG отметили, что 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить