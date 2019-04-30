В Госдуме назвали «Северный поток — 2» экономически оправданным

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал RT заявление компании Nord Stream 2 AG о том, что судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.

«У нас все проекты идут по плану, и сомнений в том, что «Северный поток — 2» будет реализован, нет ни у кого из тех людей, которые причастны к большой энергетике. Целесообразность строительства газопровода не подвергается сомнению, он будет экономически оправдан. Это понимает и та Европа, на которую ориентирован этот проект», — заявил Селезнёв.

Ранее судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах.

В компании Nord Stream 2 AG отметили, что 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца.