Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах. Об этом заявили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG.

«Судно Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» в российских водах. 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца», — говорится в сообщении.

Ранее судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку «Северного потока — 2» в Балтийском море.

В конце 2018 года судно Solitaire достигло шведской экономической зоны и приступило там к работам.